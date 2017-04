8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲ್ ರೇಪ್, ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕುಂದಾಪುರ

8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಿದ್ಕಲ್‍ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 53 ವರ್ಷದ ರಾಮದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಎಂಬಾತ ಚಾಕಲೇಟ್ ನೀಡಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ್ದಾನೆ.

English summary

In a shocking incident 53 year old man raped on 8 year old child in Kundapur talluk of Udupi district. Child was admitted to Manipal hospital.