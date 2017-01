ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:46 [IST]

English summary

After the Dissidents' meeting in Tumakuru on Tuesday, senior BJP leader K.S. Eeshwarappa urges that, state BJP president should give preference to senior leaders of the party and should give key roles to them.