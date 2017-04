ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

Harassed by her in-laws and husband, woman in commits suicide. The incident took place in Raghavendra Colony, Madhuguri, Tumkur district.