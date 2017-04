ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತ ರಾಜಣ್ಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ತಾರಾ: ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಲು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಅದು ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಬ ಮಾತು ಹರಿದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ

Will Madhugiri MLA KN Rajanna joins JDS? This is the question roaming in Tumakuru. After HD Kumaraswamy told in Gubbi that, prominent Congress leader of Tumukuru district interested to join JDS. There is a talk about KN Rajanna, who is interest to join JDS, told by HDK in Gubbi.