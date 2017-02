ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಹೊಸ ಹಗರಣ ಎಂದ ಬಿಎಸ್ ವೈ

ತುಮಕೂರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿರುವುದು ಯಾಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 17:36 [IST]

English summary

Why BBMP opened an account in Tumakuru bank, asked by BJP state president BS Yeddyurappa in Tumakuru on Monday.