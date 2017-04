ತುಮಕೂರಿನ ನಾರಿಕೇಳದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಕಣ್ಣು!

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 18:12 [IST]

English summary

An eye on coconut creates wonder in Kadaba village, Gubbi taluk, Tumkur district. The mark same like an eye became an attraction now. May people are comming to see this wonder.