ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ (41), ತಾಯಮ್ಮ(40) ಮತ್ತು ಉಮಾದೇವಿ(18) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದುರ್ದೈವಿಗಳು.

English summary

Unable to repay loan, 3 people in a family hanged themselves in Shira Taluk, Tumkur district. Case has been filed in Kallambella Police station.