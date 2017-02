ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು

ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೌಮುದಿ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ

English summary

Tumkur police stopped RSS rally on Friday anticipating communal clash. RSS organised rally against last week incident took place in Sira. A Muslim yputh abused RSS. So, protesting against that incident rally organised. But police do not allow to start.