ತುಮಕೂರು: ಏಷ್ಯಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಸ್ಟಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪಾರ್ಕ್ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.

English summary

Power Minister D K Shivakumar visited to Pavagada taluk, Tumkur on Wednesday, where Asia's biggest solar power plant is coming up. After Visit the spot he addressed media people and said that Power plant starts its working from August, 2017.