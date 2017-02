ತುಮಕೂರಿನ ಎಚ್ ಎಂಟಿ 120 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇಸ್ರೋಗೆ?

ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಎಚ್ ಎಂಟಿಯ ತುಮಕೂರು ಘಟಕದ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಇಸ್ರೋಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ ಪಿ ಮುದ್ದುಹನುಮೇಗೌಡರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 15:56 [IST]

English summary

Tumakuru HMT factory 120 acres of land handover to ISRO, MP SP Mudduhanumegowda requests central finance minister Arun Jaitely, said by Mudduhanumegowda in a pressmeet in Tumakuru on Thursday.