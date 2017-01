ಶತ್ರು ಪಾಳಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಥದ್ದು?

ಸೈನಿಕ ಚಂದು ಬಾಬುಲಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಶತ್ರುದೇಶದವರ ಕೈಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ, ಆ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಇಂಥ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 18:14 [IST]

English summary

Sepoy Chandu Babulal Chavan was returned by Pakistan last week, 4 months after he had inadvertently crossed the Line of Control in the state of Jammu and Kashmir. His 4 month stay in Pakistan can be used to get information about how Pakistan treats Indian Prisoners of War.