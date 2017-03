ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಹುಳಿಯಾರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು

ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವು; ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಶಾಲೆ.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 8:06 [IST]

Four students of Vidyavaridhi International Residential School in Chikkanayakana Halli, Tumkur District, dies yesterday night suspiciously.