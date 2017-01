ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಂದ ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸ್ವಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Soldier who had returned to his village on vaccation has been attacked by a village panchayath member and her relatives, soldier alleges. A complaint has lodged agaist the attackers in Koratagere police station, Tumkur district.