ಸುಸ್ತನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳದು ತಾಯಿ ಕರುಳು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬಿತಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಶನಿವಾರ ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 16:16 [IST]

English summary

After retrning from Bengaluru BGS hospital, inspite of health issue, Dr Shivakumar swamiji visits devotees at Siddaganga mutt, Tumakuru on Saturday.