110 ರ 'ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಿಗೆ' ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಭಕ್ತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಇಂದು 110 ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Shri Shivakumar Swamiji of Siddaganga Mautt, tumkur will be celebrating his 110th birthday on today at Tumkur. His lakhs of devotees will be witnessed the programme.