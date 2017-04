ಪೂಜಾರಪ್ಪನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರಾ?

ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪೂಜಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಿನಶಿವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ

Wednesday, April 12, 2017, 9:59 [IST]

Rape attempt on woman by priest in Dandinashivara police station limit in Turuvekere taluk, Tumakuru district.