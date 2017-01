ಗುಬ್ಬಿ: ಅಪಘಾತವಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶವ!

ಸಂಜೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆದ ಅಪಘಾತ; ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡದ ಪೊಲೀಸರು

English summary

Ignorace by Gubbi police towards the victim who met with the accident and died on spot sparked the agitation among the civilians.