'ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಸತ್ ಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ನೀಡಲ್ಲ'

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂಸತ್ ಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಭೇಟಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳೋದು? ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಜಯಚಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 16:07 [IST]

English summary

PM neither comes to parliament, nor gives chance to meet, Minister Jayachandra alleges in Pavagada on Wednesday. He said on drought situation study tour.