ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದರೂ ಕರಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪತ್ತೆ

ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಡಿಪೇಟೆಯ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ

English summary

Plastic sugar found in Tumakuru city retailer on Monday, March 20th. But complaint yet to be registered.