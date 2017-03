ಪಾವಗಡ: ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

English summary

The world's biggest solar power plant which is under construction in Pavagada, Tumkur District, will start functioning from August of this year after completion of its 1st phase.