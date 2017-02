ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ: ಕೆಎನ್ನಾರ್

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 18:41 [IST]

English summary

Mid day meals will be provided to farmers in Tumakuru district goshales, said by DCC bank president and MLA KN Rajanna to Oneindia Kannada.