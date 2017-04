'ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಥರ ರಾಜಣ್ಣ ಸಚಿವರಾಗಲಿಲ್ಲ'

ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸಚಿವರಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮತ್ತೂ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 15:32 [IST]

English summary

How I could not become CM, as Rajanna did not become minister, said by home minister G.Parameshwara at Koratagere taluk, Tumakuru district.