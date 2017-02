ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಪೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಯುವತಿ ಸಾವು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗವಿದು.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 20:55 [IST]

A 20-year-old from the Kodigenahalli village of Madhugiri taluk allegedly because the government hospital she was admitted at, lacked basic facilities.