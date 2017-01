ಕಾಡಾನೆ ತುಳಿದು ಗುಬ್ಬಿಯ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಸಾವು

ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿಯ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ ಸಹಜ. ಆನೆ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 11:45 [IST]

English summary

Two farmers dies in Elephant attack in outskirt of Sorekayi pente village, Gubbi taluk, Tumakuru district.