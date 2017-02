ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳ ಕಥೆ ವ್ಯಥೆ!

ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಮೇವಿನಿಂದ ರಾಸುಗಳೇನೋ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಿರುವ ರೈತರು, ರೈತರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 18:37 [IST]

This year drought hit Karnataka state very hardly. Here is an example of one Goshala in Tovinakere, Tumakuru district. Cattles are getting food. But farmers are fighting for there one time food.