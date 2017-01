ಸೊಗಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿರುವ ಅತೃಪ್ತರು ಯಾರು?

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲ ಅತೃಪ್ತರು ಮಂಗಳವಾರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:05 [IST]

Dissidents leaders of Karnataka BJP has gathered in former minister Sogadu Shivanna's residence in Tumakuru. Veteran leader K.S. Eshwarappa, former MLA M. Narayana Swamy are among the dissidents.