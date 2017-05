ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ್?

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 10:24 [IST]

English summary

On May 5th BL Santhosh visited Siddaganga mutt in Tumakuru. There was a news about meeting at former minister Sogadu Shivanna's house. It raises lot of questions about Santhosh role in BJP crisis.