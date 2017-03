ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಅಪಘಾತ; ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾವು.

English summary

Two men died on spot when their car hit a tree at 3 am on Friday, near Hosahalli, on the outskirts of Koratagere, Tumkur district. The travellers named Ravikumar (22), Manjunath (34) died on spot.