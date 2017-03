'ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸದ ಬಿಎಸ್ ವೈ, ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ'

ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖಂಡರ ಆರೋಪ. ಆಕ್ರೋಶವೀಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 8:37 [IST]

English summary

BSY not following high command instructions, alleged by BJP Lingayatha community leaders participated in a meeting on Friday in Tumakuru.