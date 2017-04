ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ, "ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು,” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 13:50 [IST]

English summary

Rebel BJP leaders like K S Eshwarappa, Sogadu Shivanna and others organised a rally in Palace Ground, Bengaluru against the decisions of BJP state president BS Yeddyurappa.