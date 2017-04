ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಅತೃಪ್ತರು ಬುಸುಬುಸು!

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಧಾನದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ಅತೃಪ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ. ಬುಧವಾರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 15:55 [IST]

English summary

BJP rebel leaders meet at Bengaluru on April 27th, said by former minister Sogadu Shivanna. After KS Eshwarappa visits Shivanna's Tumakuru house on Wednesday, BJP rebel leaders decided to meet party national president Amit Shah, and complain against BSY.