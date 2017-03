ಹುಳಿಯಾರು ಶಾಲಾ ದುರಂತ: ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಕಿರಣ್, ಕವಿತಾ ನಾಪತ್ತೆ

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ ಕಿರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದ 1ನೇ ಜೆಎಂಎಫ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ನಾಪತ್ತೆ.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 8:22 [IST]

English summary

Today's Top News, Breaking News, News in Brief March 10: The conditional bail has been granter for the accused in Vidyavaridhi School tragedy in which three students died yesterday after consuming contaminated food in Huliyar, Tumkur district.