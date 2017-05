ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಆಡಿಯೋ ಡಿವಿಡಿ ಮೇ 24 ಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

28 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡ್ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಆಡಿಯೋ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ ಮೇ 24 ಬುಧವಾರದಂದು ಹರಿಹರದ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥ ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

English summary

World's lengthiest audio DVD will be releasing on May 24th in Harihar. Young composer Chinmay M Rao's this DVD has more than 6,000 verses.