ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನೆ

ಸನಾತನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 44 ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ವರದಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರ

English summary

Hindu saint and a great seer Shri Shridhara Swami's Aradhana Mahotsava will be held for 3 days in Varadalli a religious place in Sagar Taluk, Shivamogga District.