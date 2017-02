ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ವಿವಾದದ ಕುರಿತಂತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂದೇಶ ಹರಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ

English summary

Sahyadri College Dress Code row: Police books cases against three for posting provocative messages using Whatsaapp. VC confirmed there is no official dress code in Sahyadri Arts and Commerce College and Sahyadri Science College — unit colleges of Kuvempu University