ಪ್ರೇಮ ನಿರಾಕರಣೆ: ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಯುವತಿ ಹಲ್ಲೆ!

ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದು ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಒಪ್ಪದ ಆತನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹೊಸಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A young man has attacked by a young lady and her mother in Hosamane region in Bhadravati. His rejection for her love proposal was the reason for the attack.