ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಶನಿವಾರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

Written by: ಸುಧನ್ವ ನೆಂಪೆ

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Grand celebration of teppotsava in Rameshwara temple, Teerthahalli taluk, Shivamogga district on Saturday.