ಅಮ್ಮನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ! 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!

ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲೂ ಬಾರದ ಮುಗ್ಧ ಮಗು ತನ್ನಮ್ಮನ ಸಾವಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

No one else, but my father himself kills my mother, a three year old baby told to the people in Harige region, Shivamogga district. A woman killed in this region yesterday. The reason for the murder is yet to be known.