ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ನೆಲೆವೀಡಾದ ಆಗುಂಬೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ

ಆಗುಂಬೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 16:30 [IST]

English summary

Though the government haven't issued any notice, yet the forest officials aren't allowing anyone to enter Agumbe forest range for the safety of tourist from dangerous Kink Cobra’s.