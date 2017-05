ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯ ಎಂಬಿಎ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ

Kuvempu VV student commits suicide in hostel, He sent out of class for using mobile phone. After that he commits suicide. Complaint registered in Bhadravati rural police station.