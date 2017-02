ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ

ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿಗಮ ನಿ,. ಫೆ. 22 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Shivamogga: KSIC Mysore Silks sales and exhibition will be from Feb 22 to 26 at Veerashaiva Kalyana Mandir in the city.