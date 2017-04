ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಿತೂರಿ: ಆಯನೂರು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್.

English summary

BJP leader Ayanur Manjunatha lashed out against another BJP leader Eeshwarappa's troop and alleged that group is trying to skip CM post to Yedyurappa if BJP forms next government in Karnataka in 2019.