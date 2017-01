ಪುಣೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟೆಕ್ಕಿ ಕಗ್ಗೊಲೆ

ಮೃತರು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಊದ್ಯೋಗಿ, ಭಾನುವಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಡೆದಿರುವ ಹತ್ಯೆ

Story first published: Monday, January 30, 2017, 11:00 [IST]

In a shocking incident, a 23-year-old female IT employee working at Infosys' Hinjewadi IT park campus was found murdered inside the office on Sunday evening.