ಗೆಳಯನ ಜತೆ ಕಿತ್ತಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 23 ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A 23-year-old software engineer committed suicide by jumping off the fourth floor of a building after a fight with her boyfriend in Pune on Wednesday. The girl used to work in Bengaluru as a software professional