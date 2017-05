ಫೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ

ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅತುಲ್ ತಾಪ್ಕೀರ್, ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಆತ್ಯಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 12:56 [IST]

English summary

Marathi film producer Atul B Tapkir was found dead at a luxury hotel in Pune on Sunday morning, police said. He was 35. A post on Tapkir's Facebook page indicates he was disturbed over financial loss in filmmaking and a troubled family life. Police had to break open the hotel room where they found Tapkir's bo