ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನೂ ನೀಡಿದ ಪುಣೆಯ ತಾಯಿ!

ಪುಣೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಗರ್ಭಾಶಯ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ!

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, May 19, 2017, 13:02 [IST]

English summary

A team of doctors in the Pune has successfully performed India's first uterus transplant on Thursday (May 18). A 21-year-old woman who was born without a uterus was fitted her mother's uterus now.