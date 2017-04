ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಹೋಮ್ ಡಿಲಿವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು!

ಮೊದಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಮ್ ಡಿಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ!

“Options being explored where petro products may be door delivered to consumers on pre booking” @dpradhanbjp (1/2) — Petroleum Ministry (@PetroleumMin) April 21, 2017

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 9:07 [IST]

English summary

This is not joke, you will get home delivery of petrol and diesel soon, petroleum ministry of India told!