ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ

ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 8:45 [IST]

English summary

Sonia Gandhi who returned from abroad following medical treatment is back in action. She will chair a meeting of the Congress leaders ahead of the budget session and also host a dinner. The Congress is in desperate need for guidance and with Rahul Gandhi unable to provide that, the mantle has fallen on Sonia.