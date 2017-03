ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅಗೌರವ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿ ನಾನಾ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 31, 2017, 16:56 [IST]

English summary

Congress vice president Rahul Gandhi on Friday accused Prime Minister Narendra Modi of “disrespecting” the drought hit farmers of Tamil Nadu by not initiating talks with them over their demands for relief package. He made the remarks during a visit to Jantar Mantar to express solidarity with the farmers.