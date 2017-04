ದೆಹಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗಿಂತ ಅಮಿರ್ ಗೆ ಲಾಭ!

ದೆಹಲಿ ಸರಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉದಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರ ಲಾಭ ಬಡವರಿಗಿಂತ ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಲಾಭ ಎಂಬ ವಿವರ ಸಹ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 12:21 [IST]

Delhi's household electricity subsidy can be considered as highly generous, but inefficient. A report prepared by Dr. Rahul Tongia. Report says that the subsidies are regressive and it is the middle class that enjoys the benefits more than the poor.